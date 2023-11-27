Сальдо сообщил о подтоплениях на Арабатской стрелке

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что воды залива Сиваш подтопили дорогу на Арабатской стрелке и в селе Стрелкове. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Воды залива Сиваш подтопили участки автодороги на Арабатской стрелке между Геническом и Генгоркой, а также между Счастливцево и Стрелковым. В самом Стрелковом произошло подтопление придомовых территорий, а также территории зоопарка», — сообщил Сальдо.

По его словам, на особо опасных участках дорог дежурят сотрудники МЧС. Он также добавил, что из-за непогоды повреждены 50 опор ЛЭП и обесточена одна подстанция.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов выразил надежду на то, что вода в Крыму начнет уходить к концу 27 ноября. При этом чиновник подчеркнул, что на полный сход воды обратно в море уйдет несколько дней.

До этого семь человек пострадали во время шторма в Крыму, двое госпитализированы. Состояние госпитализированных пострадавших врачи оценивают как среднетяжелое, всего на полуострове из зоны бедствия эвакуировали 311 человек, среди которых 43 ребенка. Их разместили в пунктах временного размещения.

Ранее в Крыму был введен режим ЧС.