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Сотрудница «скорой» уронила 95-летнюю блокадницу в больнице Петербурга

В Петербурге в больнице уронили с каталки 95-летнюю блокадницу

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В одной из больниц Санкт-Петербурга уронили с каталки 95-летнюю блокадницу. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на родственников пенсионерки.

Инцидент произошел 26 ноября. По информации СМИ, пожилая женщина почувствовала недомогание и ей вызвали «скорую». Осмотревший пенсионерку фельдшер заподозрил инфаркт и посоветовал госпитализировать пациентку в госпиталь ветеранов войн.

Во время госпитализации сотрудница «скорой» уронила блокадницу с тележки-каталки.

«Сотрудница «скорой» три раза ударила по низу кушетки, кушетка покосилась. Никто не понял цель этого действия: каталка ехала и ехала. Бабушка упала с высоты где-то метр с копейками. Упала на руку и ударилась головой», — рассказал родственник пенсионерки.

У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гематому, ее положили в реанимацию. Близкие блокадницы опасаются, что гематома может перерасти в отек.

В больнице состояние пациентки оценили как стабильное.

Ранее в новосибирской больнице уронили младенца во время родов.

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