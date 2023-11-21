Российский пенсионер не смог открыть дверь квартиры и попытался выйти через балкон

В Уфе 82-летний пенсионер чуть не упал с высоты, попытавшись покинуть квартиру через балкон. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, пожилой россиянин попытался выйти из квартиры через балкон после того, как по неназванной причине не смог открыть входную дверь. Пенсионер начал воплощать свой замысел, но застрял, повиснув за перегородкой.

В какой-то момент происходящее заметил внук пожилого мужчины, который также находился в квартире. Он крепко схватился за пенсионера и держал его, чтобы тот не упал.

Сотрудников экстренных служб на место инцидента вызвала случайная прохожая, ставшая свидетельницей произошедшего. Прибывшие на место спасатели поднялись по лестнице и помогли пенсионеру.

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