Россиянина, убившего радиоведущую 247 ударами ножа, приговорили к 14 годам колонии

В Москве суд приговорил к 14 годам колонии мужчину, убившего свою возлюбленную — радиоведущую «Русского радио», он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Суд огласил приговор Владимиру Маклакову, обвиняемому в убийстве своей возлюбленной — ведущей «Русского Радио Вологда» Анны Азовской.

Как установили следователи, утром 3 января 2023 года мужчина в ходе ссоры с девушкой в московской квартире нанес ей ножом более 200 ранений, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Обвиняемый также угрожал ножом сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия. Мужчину признали виновным в убийстве и угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

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