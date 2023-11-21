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Врачи скорой помощи устроили драку с семьей челябинцев

В Челябинске врачи скорой помощи подрались с родственниками пациента

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Телеграм-канал «Агентство чрезвычайных новостей»

В Челябинске прибывшие на вызов врачи скорой помощи напали на пациента и подрались с его семьей. Об этом сообщает Telegram-канал »Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Гагарина. Медики приехали оказать помощь мужчине с ранением, происхождение которого не уточняется.

Врачи оказали пациенту первую помощь и намеревались доставить его в травматологию, но передумали. Медики пришли к выводу, что мужчина сам нанес себе травму и вызвали вторую медицинскую бригаду, после чего россиянина решили везти уже в наркологическое отделение.

Планы врачей не понравились родственникам и от госпитализации в наркологию после травматологического отделения они отказались. По их словам, после этого пациент закурил сигарету, а один из медиков набросился на него и стал душить.

Между врачами и родственниками раненого завязалась потасовка. В результате медиков выставили за дверь и вызвали правоохранителей.

По словам родственников, после нападения врача пациент попал в реанимацию в тяжелом состоянии. В произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Карелии скорая помощь столкнулась с внедорожником и перевернулась на бок.

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