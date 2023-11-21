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МФЦ подготовили праздничную программу ко Дню матери

В центрах госуслуг пройдут конкурсы и мастер-классы в преддверии Дня матери

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Кирилл Каллиников/ РИА Новости

В центрах госуслуг пройдет праздничная программа мероприятий ко Дню матери, сообщается на сайте mos.ru.

С 22 по 26 ноября во всех центрах госуслуг будет проходить конкурс «Открытка для мамы». Лучшие рисунки станут основой для дизайна открыток ко Дню матери в 2024 году.

Также с 24 по 26 ноября на территории всех офисов «Мои документы» пройдет акция «Поздравь маму», которую подготовили центры госуслуг совместно с «Почтой России». Участники получат праздничную открытку, заполнят ее и опустят ее в специальный ящик. Поздравление бесплатно доставят в любую точку страны.

Кроме того, во всех флагманских офисах «Мои документы» будет организована фотозона «Селфи с мамой». Любой желающий сможет сделать снимок с мамой в праздничной атмосфере.

Во флагманском офисе СЗАО 25 ноября пройдет мастер-класс по изготовлению косметики, в рамках которого посетители изготовят помаду вместе с мамой и сделают ей подарок своими руками.

Завершит праздничную программу мастер-класс по изготовлению украшений в технике макраме. Он пройдет 26 ноября с 17:00 до 18:30 во флагманском офисе «Мои документы» в ЗАО.

Районные офисы «Мои документы работают с 8 до 20 часов, а флагманы – с 10 до 22.

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