На Урале прошла серия презентаций о Санкт-Петербурге

В крупнейших городах Урала прошла серия презентаций «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!», в рамках которой туроператорам рассказали о возможностях для гостей Северной столицы, сообщается на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

На презентациях туркомпаниям Уральского и Приволжского федеральных округов рассказали об особенной атмосфере Петербурга, а также о разных предложениях зимнего сезона. Кроме того, в преддверии школьных каникул и новогодних праздников туроператорам рассказали о предложениях, ориентированных на семьи с детьми и молодежь.

«Понравились все без исключения презентации туроператоров, а также выступления представителей Музея железных дорог России и «Петровской акватории». Мы, конечно, отправляем туристов в Санкт‑Петербург, в том числе школьные группы. Интерес к Северной столице год от года растет. Считаю, что такие профессиональные мероприятия помогают наладить прямой контакт и найти надежных партнеров», — рассказала директор туркомпании из Перми Ольга Колпакова.

Отметим, что мероприятия, организованные Комитетом по развитию туризма Санкт‑Петербурга и Городским туристско-информационным бюро совместно с профессионалами индустрии гостеприимства, привлекли внимание представителей около 300 туркомпаний Уральского и Приволжского федеральных округов. Петербургские профессионалы туриндустрии провели более 3000 встреч с региональными коллегами.

Напомним, инициированный президентом России Владимиром Путиным национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает рост внутренних поездок по России до 140 млн и фактическое удвоение количества рабочих мест в туристской отрасли.