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Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Путин отметил системообразующую роль транспортной отрасли в развитии России

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником. Письмо с поздравлениями опубликовали на сайте Кремля.

В своем обращении президент отметил системообразующую роль транспортного комплекса, который служит для развития экономики и социальной сферы страны.

Российский лидер обратил внимание, что работники транспортной сферы хорошо знают свое дело и усердно трудятся. Он также считает, что необходимо широко использовать передовые отечественные технологии в транспорте и внедрять строгие экологические стандарты.

В конце октября Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Как указал российский лидер, в отечественном автотранспортном комплексе всегда трудились специалисты самой высокой квалификации, досконально знающие и любящие свое дело. От работников этой сферы зависят бесперебойное сообщение между городами и регионами, развитие и конкурентоспособность национальной экономики, промышленности, сельского хозяйства, а также качество жизни людей, заметил президент

Ранее министр транспорта Свердловской области покинул пост и уехал на СВО.

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