Десятки тысяч жителей Крыма остались без света из-за непогоды

Более 50 тыс. жителей Крыма лишились электричества из-за штормового ветра на полуострове, порывы которого достигают 30 м/с. Об этом сообщило Минэнерго России.

Уточняется, что без света осталась часть бытовых потребителей в 88 населенных пунктах (около 51 124 человек).

«Мощность отключенных потребителей — 15,9 МВт», — говорится в публикации.

К аварийно-восстановительным работам привлекли 119 бригад в составе 351 человека и 131 единицу специальной техники.

Перебои с электроснабжением наблюдались и в других регионах РФ.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае 161 населенный пункт остается без электричества из-за штормового ветра. Отмечалось, что в данный момент спасатели и специалисты занимаются устранением последствий сильного ветра. Для аварийно-восстановительных работ привлечены 61 бригада из 174 человек и 63 единицы техники.

19 ноября на несколько регионов Сибири обрушился мощный ураган. Ветер порвал линии электропередачи, повредил крыши, остановил поезда, повалил деревья на автомобили. В Алтайском крае из-за вихря более 70 городов и деревень остались без света. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Новокузнецке — город частично остался без света, встали трамваи и троллейбусы, отсутствует вода и отопление. Есть пострадавшие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Алтае дерево насквозь пробило салон автобуса во время урагана.