Женщина ударила сожителя разбитым бокалом в шею во время отпуска в Петербурге

В Петербурге женщина, приехавшая с сожителем из Самары в отпуск, ранила его разбитым бокалом в шею. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, инцидент произошел в ночь на 19 ноября в съемной квартире на Большой Посадской улице, где остановились самарские туристы. Сожители начали конфликтовать — 47-летний мужчина оскорблял 46-летнюю женщину и угрожал ей. В ответ россиянка ударила его бокалом в шею.

Бокал разбился и порезал своими осколками горло мужчины. Его доставили в Мариинскую больницу с колото-резаной раной шеи. Россиянина в состоянии геморрагического шока поместили в реанимацию.

Сожительницу пострадавшего задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее россиянка выпрыгнула с балкона, спасаясь от пьяного мужа с топором.