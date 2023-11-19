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Бывшего главу приморского филиала Росимущества арестовали по делу о мошенничестве

Экс-главу приморского Росимущества арестовали по подозрению в мошенничестве

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В Приморском крае заключили под стражу на два месяца бывшего главу территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дениса Горовчука. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Следствие полагает, что обвиняемый принял документы об уничтожении обращенного в госсобственность имущества. При этом Горовчук якобы знал, что было уничтожено не все, а лишь малая часть имущества. Оставшиеся объекты были проданы. Произошло это в период с января 2022 по март 2023 года.

Кроме того, как считает прокуратура, Горовчук помогал сбывать добытое преступным путем имущество. Так, потерпевший купил более 3 тыс. наборов инструментов за 5,5 млн рублей, не подозревая о том, что товары получены незаконно.

Экс-главу регионального Росимущества обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в пособничестве мошенничеству и незаконной торговле. Ему грозит тюремное заключение.

Ранее в Петербурге мошенники украли у пенсионеров 13 млн рублей.

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