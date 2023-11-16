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В Совете Федерации считают важными традиционные ценности

Сенатор Климов: традиционные ценности находят максимальную поддержку в России

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

В России традиционные ценности поддерживаются как обществом вне зависимости от вероисповедания, так и органами государственной власти, это важное качество российского народа, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова.

«То, что называется традиционными ценностями, — это не просто фигура речи. Для каждого из нас, к какой бы он конфессии ни относился, и даже для наших атеистов, которых в нашем обществе хватает. Традиционные ценности, традиционные для всего человечества — они именно в нашей стране находят максимальную поддержку. И в государственных органах власти, и в обществе это очень важное качество нашей нации», — отметил Климов на Национальной духовной трапезе.

Национальная духовная трапеза — это духовно-нравственное мероприятие, участниками которого стали российские и иностранные политические, общественные, культурные, религиозные деятели, дипломаты, бизнесмены и представители разных ветвей государственной власти.

Целью Национальной духовной трапезы является обеспечение неформального общения и взаимодействия между разными группами общественности, объединенными общими традиционно-нравственными ценностями.

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