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Трое россиян избили и похитили московского бизнесмена

В Москве трое мужчин избили и похитили бизнесмена

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Global Look Press

В Пензенской области задержаны трое местных жителей, мужчин обвиняют в ограблении и похищении столичного предпринимателя. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Трое мужчин ворвались в квартиру генерального директора московской юридической фирмы 13 ноября. Угрожая потерпевшему предметом, похожим на пистолет, они сильно избили бизнесмена и вымогали у него пять миллионов рублей. Затем вывели мужчину на улицу, посадили в автомобиль и скрылись.

Машину злоумышленников удалось обнаружить в Пензенской области в поселке Мокшан, полицейские задержали трех нападавших и освободили похищенного.

«У задержанных изъят предмет, похожий на пистолет с устройством для бесшумной стрельбы, и мобильный телефон потерпевшего», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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