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Стая бродячих собак искусала ребенка в Иркутске

В Иркутске стая бродячих собак напала на ребенка

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Depositphotos

В Свердловском районе Иркутска бездомные собаки напали на восьмилетнюю девочку, у ребенка прокушена рука. О произошедшем сообщили очевидцы в Telegram-канале «Иркутск № 1».

Инцидент произошел во дворах домов по бульвару Рябикова, стая дворовых псов набросилась на школьницу, у ребенка несколько рваных ран на руке.

По словам местных жителей, животных подкармливает их соседка, женщина выносит собакам еду утром и вечером.

По факту нападения на ребенка доследственную проверку проводит региональный СК, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее две собаки породы кане-корсо едва не растерзали ребенка в Ярославле.

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