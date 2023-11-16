Стая бродячих собак искусала ребенка в Иркутске

В Свердловском районе Иркутска бездомные собаки напали на восьмилетнюю девочку, у ребенка прокушена рука. О произошедшем сообщили очевидцы в Telegram-канале «Иркутск № 1».

Инцидент произошел во дворах домов по бульвару Рябикова, стая дворовых псов набросилась на школьницу, у ребенка несколько рваных ран на руке.

По словам местных жителей, животных подкармливает их соседка, женщина выносит собакам еду утром и вечером.

По факту нападения на ребенка доследственную проверку проводит региональный СК, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее две собаки породы кане-корсо едва не растерзали ребенка в Ярославле.