Жителя Тюменской области заподозрили в шпионаже в пользу Украины

Федеральная служба безопасности России арестовала жителя Тюменской области по подозрению в передаче Службе безопасности Украины информации о военных объектах, расположенных в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Тюменской области.

По версии следствия, мужчина собирал секретную информацию и передавал СБУ за денежное вознаграждение. В отношении него возбуждено уголовное дело о совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ). По этой статье жителю Тюменской области может грозить до 20 лет лишения свободы.

Подозреваемый задержан и по решению суда арестован.

В начале этой недели стало известно, что сотрудники ФСБ РФ арестовали красноярца за передачу СБУ данных о воинских частях Минобороны РФ и объектах энергетической инфраструктуры.

На прошлой неделе сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по фамилии Блинов по статье УК РФ о государственной измене.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.