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Две собаки породы кане-корсо едва не растерзали ребенка в Ярославле

В Ярославле ребенку наложили 50 швов после нападения собак

В Ярославле две собаки породы кане-корсо напали на 11-летнего мальчика, ребенок госпитализирован с многочисленными рваными ранами. О нападении в социальных сетях сообщили местные жители.

Инцидент произошел 12 ноября во дворах домов по улице Волгоградской, на 11-летнего мальчика возле подъезда набросились две собаки породы кане-корсо. Псы находились на выгуле без хозяина.

«У ребенка рваные раны на ногах, прокушены руки, лопатки, даже подмышки порваны. В итоге у мальчика более 50 швов и полтора часа на операционном столе. Куча потраченных нервов и времени родителей мальчика и очевидцев», — рассказал родственник пострадавшего в социальных сетях.

Мальчика отбивали от собак несколько прохожих, один из них распылил в животных перцовый баллончик, после чего на улице появились владельцы псов, они попытались скрыться, но очевидцы удерживали их до приезда полиции.

По факту травмирования ребенка доследственную проверку проводит региональный СК, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Свердловской области алабай сорвался с цепи и напал на детей.

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