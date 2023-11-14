В Петербурге наказали 17-летнего юношу, который вскинул правую руку у памятника Берггольц

В Санкт-Петербурге огласили приговор подростку, который топтал цветы на памятнике героини блокадного Ленинграда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

30 января к памятнику советской поэтессы Ольги Берггольц подошел 17-летний юноша. Он знал, что за три дня до этого к постаменту возложили цветы в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, и специально наступил на них на глазах у свидетелей.

Кроме того, подросток несколько раз поднял свою правую руку вверх, демонстрируя нацистское приветствие, а затем выкрикнул фразу, содержание которой в заявлении пресс-службы не уточняется.

На процессе фигурант дела о реабилитации нацизма свою вину признал и получил наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов. Также его обязали проходить принудительное лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Ранее премию «Книга года» получил «Блокадный дневник» Ольги Берггольц.