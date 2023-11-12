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В Совфеде прокомментировали участие полковника ВСУ в подрыве «Северных потоков»

Сенатор Карасин: исключать участие ВСУ в подрыве «Северных потоков» нельзя

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин счел преувеличенной роль полковника ВСУ Романа Червинского в организации терактов на «Северных потоках». Своим мнением сенатор поделился с Lenta.ru.

Карасин подчеркнул: конечно, нельзя полностью исключать возможность участия ВСУ в подрыве газопроводов, однако, скорее всего, их роль преувеличена, а большую часть работы проделали западные спецслужбы.

«Мне кажется, что немного занижен уровень. Наверняка к этому приложило руку ЦРУ или британская служба MI6. Потому что слишком много тонкостей было во всей этой операции. Поэтому надо учесть это заявление (о причастности полковника Червинского. — «Газета.Ru»), но рассматривать его как истину в последней инстанции я бы не стал», — считает сенатор.

О том, что Роман Червинский является координатором атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», писало The Washington Post. По данным издания, полковник управлял командой из шести человек, которые и заложили взрывчатку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее расследование WP о Червинском прокомментировал Илон Маск.

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