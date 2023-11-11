В Херсонской области отменена ракетная опасность

В Геническом районе Херсонской области сообщили, что ракетная опасность, о которой оповещалось ранее, отменена. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным информационного канала о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Крымом, ракетная опасность была отменена в 17:56 по московскому времени.

«Отбой ракетной опасности в Геническом районе Херсонской области», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье. По информации Сальдо, со стороны Украины было выпущено не менее 10-15 ракет, в числе которых переделанные С200.

17 октября оборонное ведомство передавало, что при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО) российские военные сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины. Также ВС РФ смогли перехватить пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB, которые произведены в США.

18 октября МО РФ сообщало, что российские военные с начала специальной военной операции смогли уничтожить более восьми тысяч беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.