Знакомство с женщиной в приложении закончилось для россиянина кражей денег

В Красноярске мужчина хотел познакомиться с женщиной и лишился денег. Об этом сообщает Прокуратура региона.

Россиянин скачал приложение для знакомств, где вскоре нашел понравившуюся анкету. Сначала общение перешло в мессенджер, где они хорошо общались.

Спустя некоторое время собеседница предложила мужчине поговорить по видеосвязи. Она прислала возлюбленному ссылку на файл для установки приложения. Пострадавший сделал все, как советовала женщина, но пообщаться у них не получилось.

Выяснилось, что программа, которую мужчина успешно установил, помогла получить доступ к его телефону. Таким образом он лишился 4,5 тысячи рублей. После этого собеседница больше не реагировала на его сообщения. Анкета возлюбленной на сайте оказалась недоступной.

Мужчина обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее психолог Лариса Никитина объяснила, как на свидании вычислить фальшивую спутницу.