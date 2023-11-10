Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Знакомство с женщиной в приложении закончилось для россиянина кражей денег

В Красноярске мужчина познакомился с женщиной в приложении и лишился денег

close
100%
Shutterstock

В Красноярске мужчина хотел познакомиться с женщиной и лишился денег. Об этом сообщает Прокуратура региона.

Россиянин скачал приложение для знакомств, где вскоре нашел понравившуюся анкету. Сначала общение перешло в мессенджер, где они хорошо общались.

Спустя некоторое время собеседница предложила мужчине поговорить по видеосвязи. Она прислала возлюбленному ссылку на файл для установки приложения. Пострадавший сделал все, как советовала женщина, но пообщаться у них не получилось.

Выяснилось, что программа, которую мужчина успешно установил, помогла получить доступ к его телефону. Таким образом он лишился 4,5 тысячи рублей. После этого собеседница больше не реагировала на его сообщения. Анкета возлюбленной на сайте оказалась недоступной.

Мужчина обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее психолог Лариса Никитина объяснила, как на свидании вычислить фальшивую спутницу.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий