Клиентка заказала в кондитерской пирожные, но получила пакет с раздавленной крысой

Жительница Сингапура заказала в местной кондитерской пирожные, но получила пакет с раздавленной крысой, пишет издание Mothership.

Как рассказала женщина, когда она открыла пакет, доставленный курьером, почувствовала «сильный, резкий запах». Вытащив из сумки упаковку с пирожными, покупательница заметила на дне раздавленную крысу. После этого клиентка кондитерской написала жалобу в магазин и призвала местное продовольственное агентство расследовать этот вопрос.

В кондитерском магазине заявили, что посмотрели кадры с камер видеонаблюдения, но не заметили нарушений при комплектовании заказа. Тем не менее, в руководстве пообещали провести тщательное внутреннее расследование и узнать, как крыса оказалась в пакете.

«Мы относимся к этому очень серьезно и тесно сотрудничаем с поставщиками упаковки, чтобы разобраться в инциденте», — говорится в заявлении.

Принося «искренние извинения» покупателю за «неприятный опыт», пекарня заявила, что вернет женщине деньги за заказ.

Ранее ученые пришли к выводу, что крысы обладают воображением.