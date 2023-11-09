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В Подмосковье загорелось крупное здание с паллетами на площади 1,8 тысячи квадратных метров

В Подмосковье произошел пожар на площади 1,8 тысячи квадратных метров

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МЧС РФ по Московской области

В Подмосковье произошел пожар в крупном здании. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент случился в селе Кишкино. По данным ведомства, возгорание произошло на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Внутри здания находилось большое количество деревянных паллетов.

На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения.

«В тушении участвуют 32 специалиста и 11 единиц техники», — сообщается в публикации.

Специалистам удалось локализовать пожар и впоследствии ликвидировать его. По предварительной информации, во время инцидента никто не пострадал.

Ранее в Ростове-на-Дону загорелся особняк, возведенный в 1914 году.

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