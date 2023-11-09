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В Париже арестован подросток из Сирии, подозреваемый в нападении на раввина

В Париже арестован напавший на раввина сирийский подросток

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Французскими полицейскими по подозрению в нападении в парижском метрополитене на раввина был задержан сирийский подросток. Об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает издание Valeurs Actuelles.

В статье утверждается, что нападавший сначала заговорил с раввином по-арабски, а затем нанес тому удар в спину и покинул место происшествия. Полицейским весьма оперативно удалось задержать подростка и доставить его в участок.

По имеющейся информации, 14-летний сириец, проживающий в Сен-Дени, ранее уже был замечен в совершении актов насилия.

Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел Германии опасается нападений на евреев в годовщину «Хрустальной ночи», то есть в ночь на 10 ноября.

До этого МИД Израиля сообщил, что в мире растет число случаев насилия в отношении евреев на фоне войны Израиля и ХАМАС.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у мужчины, посчитав его евреем.

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