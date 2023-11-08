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В США горит ангар, где снимали «Секретные материалы»

NBC: пожарные США тушат пожар в ангаре из сериала «Секретные материалы»

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X-F Productions

В США горит гигантский деревянный ангар, в котором снимали сериал «Секретные материалы» и фильм «Перл Харбор». Об этом сообщает телеканал NBC.

«Утром во вторник пожар уничтожил исторический ангар времен Второй мировой войны на бывшей авиабазе Тастин, который был важной частью военной истории округа Ориндж», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило около 01:30 часов ночи (12:30 часов мск). В результате пожара часть крыши ангара обрушилась и пожарные заняли позиции возле строения. В ангаре когда-то размещались дирижабли, использовавшиеся во время Второй мировой войны. Их высота равна 17-этажному зданию, они более 300 м в длину и 90 м в ширину.

Ангар фигурировал в фильмах и сериалах «JAG», «Секретные материалы», «Остин Пауэрс», «Перл-Харбор» и «Звездный путь».

До этого сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в здании дореволюционной постройки на улице Темерницкой в Ростове-на-Дону.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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