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В Москве православную активистку приговорили к колонии по делу о наркотиках

Суд приговорил православную активистку Скубко к 13 годам колонии за наркотики

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Мещанский суд Москвы приговорил православную активистку Анфису Скубко (признана в РФ иноагентом) к 13 годам лишения свободы, признав ее виновной в приготовлении к торговле наркотиками. Об этом сообщили корреспондент Telegram-канала «Осторожно, новости» и ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

По данным СМИ, в отношении девушки было заведено уголовное дело по ч. 3. ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ. В первом случае речь идет о приготовлении к совершению преступления, а во втором — о незаконном приобретении, хранении и перевозке запрещенных веществ.

Как отметил корреспондент «Осторожно, новости», Скубко будет отбывать наказание в колонии общего режима. При этом, согласно информации Telegram-канала, она намеревалась продавать наркотики под влиянием бывшего возлюбленного.

«Двух других фигурантов дела объявили в розыск, они от следствия скрылись, при этом подсудимая специально оставалась в РФ, решив, что ее судьба «находится в руках Бога», — уточнил журналист.

В материале ТАСС подчеркивается, что задержание Скубко произошло еще 5 сентября 2019 года. Девушку взяли под стражу недалеко от нелегального склада с наркотиками в одном из районов Москвы.

По информации агентства, подсудимая училась в Выcшей школе экономики (ВШЭ) и являлась координатором движения «Насилию.нет» (внесено в реестр иноагентов). В декабре 2020 года организация была признана НКО-иностранным агентом, а впоследствии оштрафована на 900 тыс. рублей за нарушение законодательства о деятельности юридических лиц с данным статусом.

Ранее бывшего футболиста сборной РФ Алексея Бугаева взяли под стражу по делу о наркотиках.

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