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В Уфе мужчина преследовал детей после их конфликта с его ребенком

В Уфе отец ребенка напал на детей во дворе после их конфликта с его сыном

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Depositphotos

Житель уфимского микрорайона Сипайлово узнал о конфликте своего сына со сверстниками во дворе и стал преследовать его обидчиков. Об этом сообщает «Башинформ».

Инцидент произошел на детской площадке на улице Юрия Гагарина. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, разъяренный мужчина бьет ребенка в синей куртке, после чего мальчик пытается убежать от незнакомца вместе со своим приятелем. Тем не менее мужчина догоняет детей у подъезда, продолжая материться и кричать на них.

В конфликт взрослого и несовершеннолетних попытались вмешаться прохожие, но и они не смогли успокоить мужчину. По предварительным данным, он стал преследовать детей, вмешавшись в конфликт между ними и своим сыном.

Комментариев от силовых ведомств по поводу произошедшего пока не поступало.

Ранее россиянин напал на семилетнего мальчика, который побил его сына.

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