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Блогер Шабутдинов задержан до суда по обвинению в мошенничестве

Адвокат Апаликов: Шабутдинову предъявили обвинение в мошенничестве и задержали

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ayazshabutdinov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Аяз Шабутдинов стал обвиняемым по делу о мошенничестве. Он задержан до решения суда, сообщил ТАСС адвокат блогера Никита Апаликов.

«Моему подзащитному предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — уточнил представитель защиты.

Апаликов обратил внимание, что Шабутдинова задержали до избрания судебной инстанцией меры пресечения. По словам адвоката, заседание по этому вопросу планируется провести в Таганском суде Москвы в субботу, 4 ноября.

О задержании блогера-миллионника Аяза Шабутдинова стало известно 3 ноября. Источник раскрыл, что инфлюенсер подозревается в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов.

Позднее появились подробности о деле против блогера Аяза Шабутдинова. Заявления на блогера написали пять предпринимателей, которые заплатили бизнес-коучу 5 млн рублей, но остались недовольны его услугами.

Ранее рэпер Баста задолжал налоговой службе почти 1,5 млн рублей.

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