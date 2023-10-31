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В аэропорту Челябинска из-за снегопада рейс в Москву отменили в последний момент

В Челябинске закрыли аэропорт из-за сильного снегопада

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В Челябинске закрыли аэропорт из-за погодных условий. Об этом сообщает 74.ru.

Причиной стал сильный снегопад в регионе. Как сообщили пассажиры, рейс в Москву отменили в последний момент.

«Самолет на Москву уже вырулил на поле, но разрешение на вылет не дали. Продержали людей в самолете минут 40, сейчас выпустили в здание», — поделился один из очевидцев.

По словам сотрудников, воздушная гавань будет закрыта до 22:40 по местному времени. Один из рейсов, следовавших из Москвы в Челябинск, отправился на запасной аэродром в Екатеринбург. Рейс уже успешно приземлился в пункте назначения.

Ранее в Махачкале толпа местных жителей ворвалась в аэропорт в поисках евреев.

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