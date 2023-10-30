Опубликовано фото жесткой посадки вертолета в Якутии

В пресс-службе министерства здравоохранения Якутии заявили, что трое пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в регионе госпитализированы с травмами средней степени тяжести по итогам обследования, двое отказались от медицинской помощи. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что по данным результата обследования, трое пострадавших были госпитализированы с травмами средней степени тяжести, еще два человека отказались от медицинской помощи.

До этого стало известно, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Тикси в Республике Саха.

В августе сообщалось, что вертолет Ми-8 упал в Челябинской области в районе поселка Прудный. Предварительная причина крушения вертолета Ми-8 в Челябинской области — отказ двигателя.

В июле на Алтае разбился вертолет Ми-8 с 13 туристами. В их числе были целители, трансформационные тренеры, нейропсихологи, массажисты нетрадиционной медицины и психологи. Они договорились о совместном полете на Белуху в соцсетях. Отмечается, что сперва группа туристов выбрала другую авиакомпанию, однако в последний момент поменяли ее на «Алтай авиа».

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.