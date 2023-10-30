На Урале дети не могут посещать центр реабилитации из-за затопленного фекалиями подвала

В Челябинске дети-инвалиды потеряли возможность посещать реабилитационный центр после того, как подвал здания затопило фекалиями. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на психолога АНО «Центр реабилитации и интеграции детей с особенностями развития «Альтернатус» Ирину Арлиевскую.

«Проблема началась 17 октября в районе 10:00, когда нам позвонил представитель арендодателя и сообщил, что подвал (мы находимся на первом этаже) топит канализацией, уровень растет и детей из центра надо срочно эвакуировать, что и было сделано. С тех пор уровень воды то поднимался, то снижался, сейчас там стоит заглушка, из-за которой нельзя пользоваться туалетом и водой», — объяснила Арлиевская.

По ее словам, зловонный запах испарений от сточных вод доходит до первого этажа, где обычно проходят занятия. Женщина уточнила, что из-за их отмены пострадали около 50 детей с ОВЗ. По ее словам, руководство центра пыталось добиться помощи от различных инстанций, но ответа так и не получило.

«Перевести коррекционный и образовательный процессы на дистант также не представляется возможным, так как подобный формат дети не могут освоить в связи с особенностями здоровья. Перерыв в занятиях очень неблагоприятно сказывается на процессе социализации и реабилитации наших ребят», — отметила Арлиевская.

28 октября психолог оставила свое обращение к губернатору Челябинской области в группе «А.Л. Текслер, помоги!» во «ВКонтакте».

«Из-за этой нерешаемой проблемы мой ребенок с аутизмом уже две недели не учится!!! Мы по крупицам продвигаемся в его развитии и такие перерывы в занятиях нас отбрасывают очень далеко назад!!! Это недопустимо!!! Пожалуйста, те, кто может решить эту проблему, помогите нам!» — написала одна из пользовательниц в комментариях к этому посту.

Ранее в техникуме Приморья канализационные стоки пробили стену, поток накрыл педагога и студента.