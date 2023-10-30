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Врачи оказывают помощь пострадавшим в беспорядках в аэропорту Махачкалы

Правительство Дагестана: всем пострадавшим в беспорядках оказывается медпомощь

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Russian Emergency Ministry Press Service/AP

Люди, травмированные в результате массовых беспорядков в аэропорту города Махачкалы, получают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщило правительство Республики Дагестан, опубликовав соответствующее заявление в своем Telegram-канале.

«Пострадавшим в результате инцидента <...> оказывается необходимая медицинская помощь», — отметили в региональной администрации.

Согласно информации министерства здравоохранения Дагестана, во время беспорядков на территории воздушной гавани пострадали более 20 человек. В заявлении ведомства указано, что состояние двоих раненых оценивается как крайне тяжелое.

По имеющимся данным, 10 человек получили тяжелые травмы и повреждения средней степени тяжести. Кроме того, более 10 человек обратились за помощью врачей с легкими травмами.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки, вызванные прибытием рейса из Израиля. Собравшаяся у воздушной гавани толпа протестующих сначала начала проверять документы у выходивших из здания людей, а затем прорвалась на взлетно-посадочную полосу.

После этого появилась информация о переносе нескольких рейсов. Более того, руководство аэропорта приняло решение приостановить работу до 6 ноября.

Главное следственное управление СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков. В свою очередь, глава региона Сергей Меликов назвал предательством деятельность участников акции протеста.

Ранее Израиль призвал Россию обеспечить безопасность евреев на территории страны.

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