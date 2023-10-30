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Пожарная тревога прозвучала в аэропорту Махачкалы

В аэропорту Махачкалы сработала пожарная сигнализация

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Сирены пожарной тревоги прозвучали на территории аэропорта Уйташ, который находится в городе Махачкале. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, руководство воздушной гавани просит граждан покинуть здание. Однако другие подробности о ситуации в аэропорту, включая точную причину срабатывания сигнализации, в настоящее время не уточняются.

29 октября толпа протестующих собралась рядом с аэропортом Махачкалы, потребовав от властей не пускать в город евреев. Недовольство жителей было вызвано прибытием самолета из Израиля.

В какой-то момент граждане начали проверять документы у всех, кто покидал территорию воздушной гавани. Позже толпа ворвалась в само здание и вышла на взлетно-посадочную полосу.

Примерно в это же время на место прибыли сотрудники Росгвардии, а аэропорт временно закрыли. К текущему моменту правоохранители освободили аэродром от несанкционированно проникших людей. Главное следственное управление СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело об организации массовых беспорядков.

Глава региона Сергей Меликов, в свою очередь, резко осудил участников акции протеста. Он назвал произошедшее грубым нарушением закона и указал на отсутствие благих намерений у тех, кто пытался напасть на вернувшихся домой женщин и детей.

Ранее в Росавиации сообщили об успешном приземлении самолетов, перенаправленных из Махачкалы.

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