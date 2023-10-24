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В Госдуме заявили о важности сохранения памяти героев ВОВ

30 октября исполняется 80 лет освобождению Геническа от нацистов

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Из личного архива Ольги Занко

Геническ вместе с Россией сможет сохранять свою память, заявила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, руководитель сторонников ЕР, председатель в «Волонтерах Победы» Ольга Занко в своем Telegram-канале.

«Вместе с Россией Мелитополь, Геническ смогут, наконец-то, не только идти гордо вперед, развиваться, но и сохранять свою память», — отметила она.

По словам Занко, долгое время территории Херсона и Запорожья были «оторваны».

«Многие преступления в отношении советского народа нам еще только предстоит расследовать. Долгое время эти территории Херсона и Запорожья были «оторваны». Историю постепенно начали переписывать, что привело к текущему конфликту и уже современному освобождению городов, теперь от неонацистов», — добавила она.

Напомним, 30 октября 2023 года исполняется 80 лет с момента освобождения Геническа от нацистской Германии.

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