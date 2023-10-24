Диетологи рассказали о полезных и вредных свойствах редьки

Редька обладает антибактериальными и противовирусными качествами, благодаря чему полезна для дыхательных путей человека в сезон вирусов и простуд. Однако есть противопоказания включения этого овоща в рацион, выяснила Общественная Служба Новостей.

Среди полезных качеств редьки называют укрепление иммунитета за счет богатства витамином С и антиоксидантами. Кроме того, редька нормализует артериальное давление за счет калия, хорошо влияет на пищеварение, снимает воспаления, а также поддерживает здоровье мозга и нервной системы.

Однако в то же время овощ может нанести вред при некоторых заболеваниях. Так, редька противопоказана людям с проблемами с желудочно-кишечным трактом – гастритом, язвой, воспалением кишечника. Также ее нельзя есть во время беременности, лактации. При индивидуальной непереносимости овощ может вызвать аллергию.

Напомним, по мнению ученых орехи, фрукты, фасоль, чечевица, злаки и овощи улучшают психическое здоровье у людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

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