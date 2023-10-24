Пенсионерка с тростью атаковала машину и ударила девочку на пешеходном переходе

В Якутске агрессивная пенсионерка ударила тростью капот автомобиля и попала на видео. Запись с видеорегистратора атакованной ею машины опубликовали в Telegram-канале «КРИМЯКУТИЯ».

Судя по кадрам, машина остановилась за пешеходным переходом, а пожилая женщина разозлилась за это на водителя и ударила своей тростью по капоту его автомобиля.

В итоге пенсионерка все же перешла дорогу, а затем ударила своим оружием по голове девочку-подростка. От неожиданности пострадавшая упала на проезжую часть.

Как отмечается, горожане узнали женщину, попавшую в кадр. По некоторым данным, она проживает в Центральном районе Якутска, злоупотребляет спиртным и периодически нападает на прохожих без всякой причины.

Ранее в Челябинске пенсионерка набросилась с кулаками на ребенка, который случайно сбил с ног ее внучку на детской площадке.