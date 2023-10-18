Врач рассказал, кому стоит ограничить потребление куриных яиц

Куриные яйца содержат белки, жиры, витамины A, D и группы B, необходимые для активности, иммунитета и хорошего самочувствия, однако, некоторым людям не стоит есть их часто. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, здоровому и физически активному человеку яйца можно есть по одному-два в день. При этом тем, у кого есть проблемы со здоровьем, например, лишний вес или атеросклероз, — примерно по одному-два яйца два-три раза в неделю. Врач пояснил, что яйца являются достаточно калорийным продуктом, поэтому при ежедневном их потреблении в больших количествах человек может набрать лишний вес.

«При атеросклерозе яйца есть можно, ничего страшного не будет. Просто не нужно употреблять их ежедневно. Два-три раза в неделю по одному-два яйца можно есть абсолютно без проблем. Здесь гораздо важнее контролировать поступление холестерина из полуфабрикатов, колбас, сосисок, нежели ограничивать яйца», — заключил Арзамасцев.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого рассказала «Газете.Ru», что яйца лучше всего усваиваются, когда белок сварен полностью, а желток — наполовину. При этом, по ее словам, в случае, когда яйца приготовлены таким способом, есть риск заражения сальмонеллезом.

Ранее врач назвал самый полезный для пожилых людей вид яиц.