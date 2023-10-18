Переехавшая девушку в Щелково сотрудница УК об инциденте: «она сама бросилась под колеса»

Жительница подмосковного Щелково, которую переехала сотрудница управляющей компании «Паритет», сама бросилась под колеса. Так ситуацию в разговоре с «Москвой 24» прокомментировала сама представитель УК «Паритет».

«Не сбивала я ее, она уцепилась мне за фару, она сама бросилась мне под колеса. Я не превышала скоростной режим», — заявила виновница ДТП.

При этом на вопросы о том, зачем она проехала по человеку, видела ли она пострадавшую и стыдно ли ей за случившееся, женщина не ответила.

Инцидент произошел накануне. Незадолго до ДТП около здания коммунальной фирмы собрались люди, недовольные качеством обслуживания. Разговаривать сотрудница коммунальной организации не захотела, она села в автомобиль Audi A3 и, сдавая назад, наехала на одну из местных жительниц. После этого она еще раз ее переехала и остановилась.

Очевидец Алексей говорил, что сотрудница УК «Паритет» после инцидента кричала, что пострадавшую под колеса машины подбросили.

Позже сообщалось, что врачи диагностировали у пострадавшей переломы правых голени и стопы. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что прокуратура взяла на контроль дело о наезде на девушку в Подмосковье.