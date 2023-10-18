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Подросток на прогулке ударил друга электрошокером в живот

В Петербурге школьник во время прогулки ударил приятеля электрошокером в живот

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Санкт-Петербурге школьник обратился в больницу после прогулки с другом по парку. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на собственный источник.

15-летний подросток попал в медицинское учреждение 17 октября. По словам несовершеннолетнего, днем ранее он гулял с товарищем по Александровскому парку в Петроградском районе. Мальчики отправились туда после уроков.

В какой-то момент одноклассник пострадавшего достал электрошокер и воспользовался им, ударив приятеля в живот. Причину внезапной агрессии со стороны друга потерпевший, который в результате нападения получил ожог первой стадии, так и не понял.

Медики оказали пациенту необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение, посчитав состояние подростка удовлетворительным.

Ранее в Северной Осетии ученику десятого класса сломали нос во время урока.

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