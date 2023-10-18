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Студенты Лондонского университета были отстранены от занятий из-за поддержки Палестины

Telegraph: в Лондоне поддерживающих Палестину студентов отстранили от занятий

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Shutterstock

Студенты Школы востоковедения и африканистики (SOAS) Лондонского университета, принявшие участие в акции в поддержку Палестины, были отстранены от занятий. Об этом, ссылаясь на заявление студенческой организации «Общество «Палестина», сообщает британская газета Telegraph.

Учащиеся утверждают, что действия руководства SOAS являются целенаправленным актом политических репрессий. Студенты, состоящие в «Общество «Палестина», заявили, что и в дальнейшем будут принимать участие в акциях протеста.

В свою очередь, руководство SOAS обвинило протестовавших студентов в нарушении правил пожарной безопасности во время митингов, из-за чего пришлось проводить срочную эвакуацию и отменять ряд лекций. Студенты эти обвинения отвергли.

Ранее сообщалось, что в центре Берлина, несмотря на запрет властей, состоялся митинг в поддержку Палестины, закончившийся столкновениями с полицией. Митингующие оказали полицейским ожесточенное сопротивление. Полиция применила слезоточивый газ и задержала наиболее активных участников митинга.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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