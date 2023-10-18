Число погибших и пострадавших при ударе по больнице в секторе Газа превысило 800

В результате удара по баптистской больнице в секторе Газа более 800 человек погибли и пострадали. Такую информацию предоставил телеканал Al Arabiya.

Сообщается также, что жертвами удара стали по меньшей мере 500 человек.

Президент Израиля Ицхак Герцог осудил смертоносный взрыв в баптистской больнице Аль-Ахли в городе Газа, который, по его словам, был вызван ракетой «Исламского джихада» (организация запрещена в России), и раскритиковал сообщения СМИ о трагедии.

«Ракета «Исламского джихада» убила множество палестинцев в больнице Газы, месте, где следует спасать жизни», — написал Герцог в социальных сетях.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), взрыв был вызван «неудавшимся запуском ракеты» группировки «Палестинский исламский джихад».

Герцог отверг обвинения со стороны официальных лиц сектора Газа, обвиняющих ЦАХАЛ во взрыве.

«Позор средствам массовой информации, которые проглатывают ложь ХАМАС и Исламского джихада, транслируя кровавый навет 21-го века по всему миру», — указал Герцог. «Позор подлым террористам в Газе, которые умышленно проливают кровь невинных», — добавил представитель израильской стороны.

«Никогда прежде выбор не был более ясным. Израиль противостоит врагу, созданному из чистого зла. Если вы выступаете за человечество — за ценность всей человеческой жизни — вы поддерживаете Израиль», — подчеркнул Герцог.

Ранее Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице Аль-Ахли.