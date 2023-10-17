Россиянин напал на посетителя бара и ранил его ножом

В Первоуральске Свердловской области посетитель бара получил четыре ножевых ранения. Об этом сообщается в группе «Полиция Первоуральска» на официальной странице во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в ночь на 14 октября возле бара «Ильич» около четырех часов ночи ранее неоднократно судимый местный житель со своей знакомой отдыхал в пивном баре. В этом же заведении находился подозреваемый.

В какой-то момент между мужчинами на почве ревности произошел словесный конфликт. Во время выяснения отношений фигурант достал из кармана нож и нанес им своему оппоненту четыре удара в живот, после чего скрылся, пострадавшего госпитализировали.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого в нападении, 26-летний уроженец ХМАО был задержан в гостях у знакомых, у него изъят нож. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее в московском метро мужчина с ножом напал на пассажира и попал на видео.