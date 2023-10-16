У берегов Турции сел на мель сухогруз, шедший на Украину

Следовавший на Украину сухогруз сел на мель у берегов Стамбула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

Он отметил, что сухогруз Hesen M длиной в 107 метров, который следовал из турецкого порта Ялова на Украину, сел на мель в Мраморном море у стамбульского района Малтепе.

В публикации подчеркивается, что на помощь судну под флагом Коморских островов направлены буксиры.

До этого в Главном управлении МСЧ России по Астраханской области заявили, что грузовое судно, следовавшее из Астрахани в Иран, село на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК).

Согласно полученной информации, инцидент никак не повлиял на движение судов в акватории ВКМСК. Также в региональном ГУ МЧС РФ указали, что экипаж «Волго-Балт-232» не нуждается в медицинской помощи и имеет запас продовольствия на 10 дней.

В настоящее время компания, которой принадлежит корабль, решает вопрос о его снятия с мели. Прорабатывается возможность использования буксира, рассказали представители ведомства.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.