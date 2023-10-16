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Подростки напали на 85-летнего пенсионера у дверей его дома и попытались ограбить

Во Франции пенсионер пострадал от нападения подростков при попытке ограбления

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Carlos Gil/Keystone Press Agency/Global Look Press

На юго-востоке Франции пожилой мужчина пострадал от нападения 14-летнего и 15-летнего подростков, попытавшихся ограбить его дом. Об этом сообщает Actu17.

Инцидент произошел 4 октября в департаменте Альпы Верхнего Прованса. 85-летний мужчина вышел из дома, чтобы закрыть на ночь ставни. В этот момент он увидел, как неизвестный мальчик пытается проникнуть внутрь здания, остановил его, но был атакован сообщником злоумышленника.

В результате пострадавший потерял сознание, а подростков, уже готовых обворовать дом пенсионера, заметили его соседи. Затем мужчину доставили в больницу, где он оставался в течение 10 дней. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму.

Сразу после инцидента на место прибыли сотрудники полиции, которые составили описание нападавших. В районе начались поиски. Чуть позже подозреваемых заметили на той улице, где они перед этим напали на пенсионера. Их задержали. По словам источника, близкого к следствию, на допросах подростки давали бессвязные показания и утверждали, что не имеют никакого отношения к нападению.

Несовершеннолетних освободили из-под стражи, суд по этому делу пройдет в декабре.

Ранее голый мужчина проник в чужой дом, съел кексы и украл одежду хозяина.

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