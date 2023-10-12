Названы лайфхаки, которые помогут сделать обувь водонепроницаемой в домашних условиях

Обычная бесцветная свеча и касторовое или льняное масло могут помочь сделать обувь водонепроницаемой, пишет «Москва 24».

В случае со свечой ею необходимо натереть поверхность ботинок, после чего — прогреть обувь с помощью фена. Это расправит воск и пропитает материал. Такой способ поможет защитить от влаги не только обувь из кожи и кожзаменителей, но и текстильные туфли.

Для второго лайфхака нужно приготовить специальную пропитку — на водяной бане растопить чайную ложку парафина и две чайные ложки касторового масла. Полученную теплую смесь нужно нанести на поверхность обуви. Аналогичную смесь можно приготовить с льняным маслом — соединить измельченный на терке парафин и масло, его должно быть вдвое больше. Смесь также нужно нагреть на водяной бане и нанести в теплом виде на обувь тонким слоем с помощью губки. Способ подойдет для изделий из кожи и кожзама.

Перед использованием лайфхаков важно хорошо очистить и просушить обувь. Кроме того, нужно дать смеси впитаться в материал.

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