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Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт Внуково работает в штатном режиме после снятия ограничений

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Shutterstock

Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме после введенных ночью ограничений. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, передает ТАСС.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 04:26 часов были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. С 05:15 часов ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — сообщили в аэропорту.

В ночь на 7 октября Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО уничтожили беспилотник над Истринским городским округом Подмосковья.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что над Истринским городским округом был сбит беспилотник, летевший на Москву. Данные онлайн-табло свидетельствовали, что столичные аэропорты Внуково и Шереметьево временно приостановили свою работу.

Вечером 6 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что система ПВО отразила атаку со стороны моря.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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