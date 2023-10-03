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В Британии запретят менять пол осужденным за сексуальные преступления

Times: Британия запретит менять имя и пол осужденным за сексуальные преступления

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Depositphotos

В Великобритании примут закон о запрете менять имя и пол гражданам, которые были осуждены за правонарушения на сексуальной почве. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в правительстве.

О введении пожизненного запрета на смену имени и пола для этих лиц объявит сегодня министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман. Меняя пол и имя преступники в Британии могли избежать попадания в реестр сексуальных правонарушений.

Данные из государственных учреждений, включая Управление по налоговым и таможенным сборам, Департамент труда и пенсий, Паспортный стол и другие, будут объединены со Службой раскрытия информации и запрета. Любое изменение данных о сексуальном преступнике в любом из этих ведомств приведет к оповещению службой разглашения данных о судимости, после чего ранее осужденный за эти преступления может быть привлечен к уголовной ответственности.

Ранее кабмин ФРГ одобрил законопроект об упрощении юридической смены пола.

Ранее сообщалось, что москвич заплатил «долг» секс-работнице под угрозой отправки в зону СВО.

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