Врач рассказал, почему рак стали чаще выявлять у более молодых людей

Увеличение количества случаев рака у людей младше 50 лет не связано с «омоложением» болезни. Об этом kp.ru рассказал заместитель гендиректора по науке НМИЦ радиологии Минздрава России, хирург-онколог, кандидат медицинских наук Петр Шегай, комментируя исследование международной команды ученых, выяснивших, что опухоли значительно чаще стали обнаруживать у этой группы людей.

«За последние 30 лет колоссально изменились технологии диагностики и масштабы ее применения. Иными словами, те опухоли, которые раньше обнаруживали уже на поздних стадиях в старшем возрасте, теперь стали выявлять на более ранних этапах, когда пациенты моложе», — отметил эксперт.

Он уточнил, что в 90-е, например, редко проводили тест, который позволял определить уровень простат-специфического антигена (ПСА) — онкомаркер рака предстательной железы. В современных условиях этот тест, входящий в перечень бесплатных онкоскринингов, помогает зафиксировать первые признаки опухоли.

«Скажем, у пациентов, которые к 70 годам уже страдали бы тяжелой формой рака предстательной железы, сегодня можно диагностировать раннюю стадию в 50 лет. Это резко повышает шансы на успешное лечение и сохранение качества жизни», — сказал Шегай.

Помимо этого, специалист отметил, что женщины могут пройти исследование на выявление рака молочной железы, оно также также входит в перечень бесплатных онкоскринингов. Современная диагностика является и более точной, чем та, которую приводили ранее, заключил онколог.

Ученые из Массачусетского технологического института до этого разработали тест для выявления рака с помощью анализа мочи. Это позволит начинать лечение опухолей на ранних стадиях.

Ранее онколог рассказал о факторах риска развития рака щитовидной железы.