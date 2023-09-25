Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, почему рак стали чаще выявлять у более молодых людей

Врач Шегай: новые технологии позволяют эффективнее выявлять рак на ранней стадии

close
100%

Увеличение количества случаев рака у людей младше 50 лет не связано с «омоложением» болезни. Об этом kp.ru рассказал заместитель гендиректора по науке НМИЦ радиологии Минздрава России, хирург-онколог, кандидат медицинских наук Петр Шегай, комментируя исследование международной команды ученых, выяснивших, что опухоли значительно чаще стали обнаруживать у этой группы людей.

«За последние 30 лет колоссально изменились технологии диагностики и масштабы ее применения. Иными словами, те опухоли, которые раньше обнаруживали уже на поздних стадиях в старшем возрасте, теперь стали выявлять на более ранних этапах, когда пациенты моложе», — отметил эксперт.

Он уточнил, что в 90-е, например, редко проводили тест, который позволял определить уровень простат-специфического антигена (ПСА) — онкомаркер рака предстательной железы. В современных условиях этот тест, входящий в перечень бесплатных онкоскринингов, помогает зафиксировать первые признаки опухоли.

«Скажем, у пациентов, которые к 70 годам уже страдали бы тяжелой формой рака предстательной железы, сегодня можно диагностировать раннюю стадию в 50 лет. Это резко повышает шансы на успешное лечение и сохранение качества жизни», — сказал Шегай.

Помимо этого, специалист отметил, что женщины могут пройти исследование на выявление рака молочной железы, оно также также входит в перечень бесплатных онкоскринингов. Современная диагностика является и более точной, чем та, которую приводили ранее, заключил онколог.

Ученые из Массачусетского технологического института до этого разработали тест для выявления рака с помощью анализа мочи. Это позволит начинать лечение опухолей на ранних стадиях.

Ранее онколог рассказал о факторах риска развития рака щитовидной железы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях