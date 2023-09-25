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Врач рассказал, можно ли узнать родословную с помощью генетики

Врач Терский: родословную с помощью генетики узнать нельзя

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Depositphotos

Родословную человека с помощью генетики узнать невозможно. Об этом в интервью РИАМО сообщил главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Терский.

«Родословную с медицинской точки зрения узнать нельзя. Генетика не относится к медицинским наукам. Врачей интересует только та часть генома, которая может дать данные для применения в клинической практике», — пояснил Терский.

При этом он подчеркнул, что достижения в области онкогенетики переоценить трудно. Открытия в этой области, по его словам, позволяют гораздо эффективнее бороться с различными видами рака.

До этого Терский отмечал, что между генетическими исследованиями и заключениями о предрасположенности к тому или иному заболеванию нельзя ставить знак равенства. По его словам, чтобы сделать вывод о возникновении недуга в будущем, необходимо проанализировать не только геном, но и возможную трансформацию генетической информации на уровне синтеза белка, работы клетки и межклеточного взаимодействия.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект научился прогнозировать вредные мутации белка.

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