В Южной Корее потерпел крушение истребитель KF-16

Южнокорейский истребитель KF-16 потерпел крушение в городе Сосан, расположенном в 120 км к юго-западу от Сеула. Об этом сообщает местное издание Yonhap.

В материале указано, что инцидент произошел утром 21 сентября почти сразу после взлета истребителя со своей базы. При этом воздушное судно принадлежало 20-му истребительскому авиаполку, уточняется в публикации.

«Пилот совершил аварийное катапультирование и находится в безопасности», — прокомментировали представители Военно-воздушных сил Республики Корея.

Согласно имеющейся информации, на борту находился только пилот. При этом никаких сведений о пострадавших среди гражданского населения не поступало.

По данным Yonhap, после крушения KF-16 армия страны сформировала специальную комиссию. Экспертам предстоит выяснить точную причину произошедшего, говорится в статье.

20 сентября в районе деревни Князь-Умет, расположенной в Пензенской области, разбился легкомоторный самолет. Как сообщил Telegram-канал Mash, воздушное судно зацепилось крылом за линию электропередачи и упало на землю. Пилоту спастись не удалось, о других пострадавших не сообщалось.

Ранее российский бомбардировщик потерпел крушение в Воронежской области.