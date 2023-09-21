Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Южной Корее потерпел крушение истребитель KF-16

Yonhap: в районе Сеула разбился истребитель KF-16

close
100%
Carlos Jimenez/Global Look Press via ZUMA Press

Южнокорейский истребитель KF-16 потерпел крушение в городе Сосан, расположенном в 120 км к юго-западу от Сеула. Об этом сообщает местное издание Yonhap.

В материале указано, что инцидент произошел утром 21 сентября почти сразу после взлета истребителя со своей базы. При этом воздушное судно принадлежало 20-му истребительскому авиаполку, уточняется в публикации.

«Пилот совершил аварийное катапультирование и находится в безопасности», — прокомментировали представители Военно-воздушных сил Республики Корея.

Согласно имеющейся информации, на борту находился только пилот. При этом никаких сведений о пострадавших среди гражданского населения не поступало.

По данным Yonhap, после крушения KF-16 армия страны сформировала специальную комиссию. Экспертам предстоит выяснить точную причину произошедшего, говорится в статье.

20 сентября в районе деревни Князь-Умет, расположенной в Пензенской области, разбился легкомоторный самолет. Как сообщил Telegram-канал Mash, воздушное судно зацепилось крылом за линию электропередачи и упало на землю. Пилоту спастись не удалось, о других пострадавших не сообщалось.

Ранее российский бомбардировщик потерпел крушение в Воронежской области.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях