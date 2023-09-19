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В Челябинске спасатели эвакуировали людей из гостиницы из-за пожара

В Челябинске загорелась гостиница

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«Наш Челябинск»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Наш Челябинск»

В Челябинске пожарные ликвидируют возгорание в одной из гостиниц города. Об этом сообщает Telegram-канал «Наш Челябинск» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Инцидент произошел на улице Доватора. На видео очевидцев заметен столб густого дыма. Сотрудники МЧС оперативно выехали на место.

По данным спасателей, возгорание произошло на третьем этаже. Пожару присвоили повышенный ранг. Чтобы никто не пострадал, сотрудники МЧС оперативно эвакуировали всех посетителей и работников здания.

На данный момент пожарным удалось локализовать пожар. О разрушениях и причинах произошедшего не сообщается.

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